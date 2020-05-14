"Волонтеры Победы" призвали к наказанию за фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Председатель центрального штаба движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова считает, что размещение фотографий с изображением офицеров вермахта и предателей Родины на сайте виртуального шествия "Бессмертный полк - онлайн" было спланированной акцией группы людей, они должны быть наказаны. Таким образом она прокомментировала информацию о возбуждении уголовных дел по факту размещения портретов Генриха Гиммлера и Адольфа Гитлера на платформе акции.

"За время работы волонтерами были заблокированы несколько сотен фотографий с изображением офицеров и идеологов нацистской Германии, а также предателей Родины. Загрузки на сайт нацистов - это просто скотство. Это надо же так ненавидеть ветеранов, память о погибших, чтобы такая мысль вообще в голову могла прийти", - сказала Амельченкова ТАСС в четверг.

По ее словам, "возникает мысль о том, что это преднамеренная акция группы лиц". "Теперь пусть разбирается Следственный комитет. Такое издевательство над памятью должно быть наказано", - добавила Амельченкова.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила в четверг, что следователи возбудили уголовные дела по фактам размещения портретов нацистов на сайте виртуального шествия "Бессмертный полк - онлайн". По данным следствия, не позднее 10 мая неизвестные разместили фотографию рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, а не позднее 3 мая неустановленные лица опубликовали анкету с фотоизображением Адольфа Гитлера. Петренко добавила, что уголовные дела возбуждены по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала").

Общероссийская акция "Бессмертный полк" в этом году впервые в истории полностью прошла в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие в онлайн-шествии. Трансляция шествия "Бессмертный полк онлайн" велась на сайте Бессмертного полка России www.polkrf.ru и Международного Бессмертного полка www.polk.press, а также в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и в онлайн-кинотеатре Okko.