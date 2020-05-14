{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Волонтеры Победы" призвали к наказанию за фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"

Ранее стало известно о возбуждении уголовных дел по факту размещения портретов Генриха Гиммлера и Адольфа Гитлера на платформе акции

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Председатель центрального штаба движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова считает, что размещение фотографий с изображением офицеров вермахта и предателей Родины на сайте виртуального шествия "Бессмертный полк - онлайн" было спланированной акцией группы людей, они должны быть наказаны. Таким образом она прокомментировала информацию о возбуждении уголовных дел по факту размещения портретов Генриха Гиммлера и Адольфа Гитлера на платформе акции.

"За время работы волонтерами были заблокированы несколько сотен фотографий с изображением офицеров и идеологов нацистской Германии, а также предателей Родины. Загрузки на сайт нацистов - это просто скотство. Это надо же так ненавидеть ветеранов, память о погибших, чтобы такая мысль вообще в голову могла прийти", - сказала Амельченкова ТАСС в четверг.

По ее словам, "возникает мысль о том, что это преднамеренная акция группы лиц". "Теперь пусть разбирается Следственный комитет. Такое издевательство над памятью должно быть наказано", - добавила Амельченкова.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила в четверг, что следователи возбудили уголовные дела по фактам размещения портретов нацистов на сайте виртуального шествия "Бессмертный полк - онлайн". По данным следствия, не позднее 10 мая неизвестные разместили фотографию рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, а не позднее 3 мая неустановленные лица опубликовали анкету с фотоизображением Адольфа Гитлера. Петренко добавила, что уголовные дела возбуждены по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала").

Общероссийская акция "Бессмертный полк" в этом году впервые в истории полностью прошла в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие в онлайн-шествии. Трансляция шествия "Бессмертный полк онлайн" велась на сайте Бессмертного полка России www.polkrf.ru и Международного Бессмертного полка www.polk.press, а также в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и в онлайн-кинотеатре Okko.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Путин: Россия должна обладать разработками, которые позволят лечить тяжелые заболевания
Президент отметил, что эпидемиологическая ситуация в России меняется, это дает возможность сосредоточиться на других вопросах повестки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС