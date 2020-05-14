Краснодарские власти к концу недели сформируют список санаториев, которые откроются в июне

КРАСНОДАР, 14 мая. /ТАСС/. Реестр санаторно-курортных предприятий Краснодарского края, которые смогут начать прием отдыхающих с 1 июня 2020 года, будет сформирован до конца недели. Сообщение об этом появилось на официальном сайте администрации Краснодарского края.

Ранее глава региона Вениамин Кондратьев говорил о том, что принимать туристов при наличии путевки на санаторное лечение некоторые организации региона начнут с 1 июня 2020 года. Речь идет о предприятиях, которые оказывают санаторно-курортные и оздоровительные услуги и имеют соответствующую медицинскую лицензию.

"До конца недели нужно сформировать окончательный реестр предприятий, которые соответствуют критериям и могут начать работу при соблюдении всех условий", - привели в пресс-службе поручение вице-губернатора министерству курортов.

Вошедшие в реестр санатории должны будут уведомить Роспотребнадзор и выполнять ряд требований. При этом пляжи, бассейны, спа-комплексы, развлекательные объекты, а также парки, скверы, набережные и другие общественные пространства остаются закрытыми для посещения.

"Требования к объектам в этом году будут предъявляться самые жесткие, каждый объект мы совместно с Роспотребнадзором будем рассматривать "под микроскопом". Мы понимаем все проблемы бизнеса и будем делать все возможное для углубления мер поддержки санаторно-курортных и туристских предприятий как на региональном, так и на федеральном уровне. Но мы должны понимать, что жизнь и здоровье людей находятся на первом месте", - привели в пресс-службе слова министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светланы Балаевой.

С 15 марта на территории Краснодарского края действует режим повышенной готовности, который предусматривает целый ряд ограничений, в том числе на работу предприятий санаторно-курортной и туристской отрасли, развлекательной сферы, организаций общественного питания, общественных пространств. С 28 марта 2020 года приостановлено бронирование и заселение гостей во всех средствах размещения, предварительно, до 1 июня 2020 года.