Положительные результаты тестов на COVID-19 зафиксированы у 90 волгоградских медиков

ВОЛГОГРАД, 14 мая. /ТАСС/. Число медицинских работников Волгоградской области, у которых с начала пандемии зарегистрированы положительные результаты тестов на коронавирус, достигло 90, сообщил журналистам замглавы областного комитета здравоохранения Николай Алимов.

"Если говорить о количестве положительных тестов, то таких на сегодняшний день 90 человек среди медицинских работников. Это, включая тех, кто имел симптомы заболевания, и включая тех, кто бессимптомно. Из 90 человек имели клиническую симптоматику, проходили лечение, в том числе в виде пневмонии, 16. Из 16 одна сотрудница скончалась", - сказал Алимов.

Он уточнил, что умерла 56-летняя санитарка Иловлинской районной больницы. По его словам, в данный момент нет информации от Роспотребнадзора, каким образом заразилась санитарка. "Скорее всего, это был занос [инфекции] от пациента", - уточнил Алимов.

Комитет здравоохранения региона ранее сообщал, что к оказанию помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, а также к лабораторной диагностике COVID-19 привлечено более 5,5 тыс. медработников.

По данным оперативного штаба на 14 мая, в Волгоградской области зарегистрировано 1 355 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 390, умерли 13 человек. За сутки чило инфицированных увеличилось на 96.