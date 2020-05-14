Медикам ФМБА предусмотрены стимулирующие выплаты за работу с пациентами с коронавирусом

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Медики, работающие в учреждениях Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, получат стимулирующие выплаты за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией, сообщила в четверг пресс-служба ФМБА.

Ранее Telegram-канал "Znak Челябинск" опубликовал информацию о том, что медикам из закрытых городов "Росатома", находящихся в подчинении ФМБА, выплаты за работу с пациентами с коронавирусом из региональных бюджетов не положены. По их сведениям, Клиническая больница №71 в Озерске (Челябинская область) также недополучила 12 млн рублей по ОМС из-за отмены плановой госпитализации.

"Распоряжением правительства Российской Федерации от 03 апреля 2020 года №860-р ФМБА России выделено из резервного фонда правительства Российской Федерации 321 млн рублей. Указанные средства в полном объеме направлены подведомственным медицинским организациям ФМБА России 20 апреля 2020 года. В частности, в Клиническую больницу №71 ФМБА России (ЗАТО Озерск) направлено 5,789 млн рублей", - говорится в сообщении.

Помимо этого, распоряжением от 13 апреля правительство выделило ФМБА еще 284 млн рублей. Эти средства распределяются между 14 медицинскими организациями, оказывающими медпомощь жителям ЗАТО.

Отмечается, что по состоянию на 13 мая медикам из КБ №71 ФМБА в Озерске выплаты за апрель еще не начислены, они поступят 15 мая, поскольку первый пациент с коронавирусом там был зарегистрирован 30 апреля.

Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с коронавирусом.