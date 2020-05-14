Работу замглавы администрации Прикамья проверят после его слов о работе салонов красоты

ПЕРМЬ, 14 мая. /ТАСС/. Администрация губернатора Пермского края организовала служебную проверку в отношении заместителя руководителя ведомства Льва Гершанока после его неточного высказывания на брифинге о том, что в регионе на первом этапе смягчения режима самоизоляции разрешено работать только парикмахерским, а оказывать услуги маникюра и педикюра запрещено. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе администрации губернатора и правительства региона.

"Администрация губернатора Пермского края проведет служебную проверку в отношении Льва Гершанока", - сообщили в пресс-службе.

С 12 мая краевые власти смягчили режим самоизоляции и разрешили работать парикмахерским и салонам красоты, в том числе и тем, где оказывают услуги маникюра и педикюра. Однако, на брифинге, по сообщению местных СМИ, Гершанок использовал неточные формулировки и заявил, что разрешены только процедуры, связанные с волосами.

Режим самоизоляции, введенный в Пермском крае 2 апреля из-за коронавирусной инфекции и продлен до 25 мая. Жителям запрещено покидать свои дома без острой необходимости, при этом можно гулять и заниматься спортом на свежем воздухе, а также посещать салоны красоты, парикмахерские, непродовольственные магазины малой площади, многофункциональные центры, автосалоны, мастерские по пошиву одежды и ремонту обуви. Делать это можно только в масках и перчатках. Рекомендовано минимизировать поездки на общественном транспорте. По-прежнему запрещено проводить спортивные, культурные, научные, общественные и досуговые мероприятия.

На сегодняшний день в регионе зафиксирован 871 случай заражения коронавирусом, 475 человек выздоровели, 24 умерли.