Владимирские депутаты заявили о нарушениях при выплатах врачам, борющимся с коронавирусом

ВЛАДИМИР, 14 мая. /ТАСС/. Фракция "Единой России" в заксобрании Владимирской области потребовала от губернатора разобраться с нарушениями при выплате стимулирующих надбавок медикам, работающим с зараженными коронавирусной инфекцией. Документ распространила пресс-служба заксобрания области.

В обращении говорится, что депутатам фракции поступают многочисленные обращения медицинских работников с жалобами, что оплата труда за работу с зараженными новой коронавирусной инфекцией производится с нарушением норм законодательства.

"Несмотря на то, что федеральный центр вовремя выделил необходимые средства, во Владимирской области, как следует из обращений граждан, деньги до врачей и медперсонала дошли далеко не везде. Также медицинские работники сообщают, что получают выплаты исходя из поминутного расчета времени контакта с больными коронавирусной инфекцией. В результате сумма выплаты зачастую колеблется от двухсот пятидесяти рублей до полутора тысяч", - говорится в обращении.

При этом, согласно постановлению правительства РФ, врачам, оказывающим скорую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, положены стимулирующие выплаты в размере 50 тыс. рублей в месяц, 25 тыс. рублей в месяц должны выплатить среднему, младшему медперсоналу и водителям, в условиях стационара при оказании специализированной помощи объем выплат достигает 80 тыс. рублей. Кроме того, депутаты обратили внимание, что стимулирующие выплаты не начисляются персоналу других отделений, находящихся в зоне риска, например, рентгенологам и специалистам по компьютерной томографии.

"Требуем принять незамедлительные меры по обеспечению медицинских сотрудников, работающих с COVID-19, и других медработников, находящихся в зоне риска, стимулирующими выплатами, предусмотренными постановлением правительства РФ, принятыми по поручению президента, в полном объеме.

На данный момент во Владимирской области зарегистрировано 1504 случая заболевания новым коронавирусом, выздоровело 103 пациента, отмечено 15 летальных случаев.