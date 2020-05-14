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Пандемия коронавируса нового типа

Краснов потребовал от прокуроров быстрой реакции на нарушения прав врачей и бизнесменов

Генеральный прокурор России подчеркнул, что при обеспечении безусловного соблюдения прав и свобод граждан, необходимо действовать на опережение

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов потребовал от подчиненных быстрой реакции на нарушения прав граждан, в том числе предпринимателей и врачей, в условиях пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

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В четверг Краснов провел в формате видеоконференции оперативное совещание по вопросам организации работы и прокурорского надзора, в том числе в условиях распространения коронавирусной инфекции, с руководителями прокуратур субъектов, входящих в Уральский и Приволжский федеральные округа.

"Генеральный прокурор указал, что органы прокуратуры обязаны максимально оперативно реагировать на обращения граждан, в том числе предпринимателей, медицинских работников о нарушениях их трудовых и иных социальных прав, особенно в части неполучения положенных выплат и отсутствия достаточных средств индивидуальной защиты", - сообщили в Генпрокуратуре.

Краснов подчеркнул, что при обеспечении безусловного соблюдения прав и свобод граждан, необходимо действовать на опережение, при этом взаимодействуя с правоохранительными, контролирующими органами.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типаКраснов, Игорь Викторович
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