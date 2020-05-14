Прокурорам поручили проверять соблюдение прав учащихся при дистанционном обучении

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поставил перед прокурорами задачу контролировать соблюдение прав учащихся при дистанционном обучении. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры, такую задачу глава надзорного ведомства поставил на проведенном в формате видеоконференции оперативном совещании по вопросам организации прокурорского надзора в условиях распространения коронавирусной инфекции с руководителями прокуратур регионов Уральского и Приволжского федеральных округов.