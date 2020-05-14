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Пандемия коронавируса нового типа

Прокурорам поручили проверять соблюдение прав учащихся при дистанционном обучении

Генеральный прокурор России Игорь Краснов также поручил проверить обеспечение школьников питанием

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поставил перед прокурорами задачу контролировать соблюдение прав учащихся при дистанционном обучении. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры, такую задачу глава надзорного ведомства поставил на проведенном в формате видеоконференции оперативном совещании по вопросам организации прокурорского надзора в условиях распространения коронавирусной инфекции с руководителями прокуратур регионов Уральского и Приволжского федеральных округов.

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Как сообщили в Генпрокуратуре, в числе основных задач, на которых генпрокурор России потребовал сосредоточить особое внимание прокуроров, он назвал "надлежащую проверку соблюдения прав учащихся на получение образования в условиях дистанционного обучения, а также гарантированного школьникам питания".

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типаКраснов, Игорь Викторович
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