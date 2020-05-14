Захарова: РФ поддерживает ВОЗ в вопросе соизмерения странами рисков при снятии карантина

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Россия разделяет позицию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о необходимости странам соизмерять реальные риски при ослаблении карантинных мер. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Разделяем позицию ВОЗ о необходимости реального соизмерения предпринимаемых шагов по выходу из карантина и степени сохраняющихся еще рисков, - сказала она. - Прежде всего это необходимо, чтобы не допустить возможности второй волны пандемии".

"Что касается национальных подходов по постепенному снятию ограничений, то исходим из того, что каждая страна разрабатывает свою стратегию, опираясь на складывающуюся эпидемиологическую ситуацию и эффективность принятых ранее мер по сдерживанию пандемии", - добавила официальный представитель МИД.