Москва начинает беспрецедентно масштабное тестирование на антитела к коронавирусу

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Москва с 15 мая запускает масштабную и бесплатную программу тестирования горожан на наличие антител к коронавирусу - приглашения провериться будут получать каждые несколько дней до 70 тыс. человек. Об этом объявил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

Речь идет о тестах с использованием иммуноферментного анализа (ИФА), который позволяет выявить антитела к коронавирусу в крови. Это может показать, инфицирован ли человек сейчас либо перенес ли он инфекцию в прошлом, а значит, приобрел иммунитет.

Как отметил Собянин, эта программа станет беспрецедентной. Власти намерены сделать доступ к результатам исследований открытым и регулярно публиковать новые данные.

В Москве значительно больше инфицированных, чем выявлено до сих пор, напомнил мэр. "Действующая система, о которой вы говорите, что в Москве зараженных 130 тыс., - это неправильная терминология. Мы об этом говорили уже неоднократно. 130 тыс. выявленных людей, которые были заражены коронавирусом, на самом деле их значительно больше", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".

Когда и сколько

Пройти тест будут приглашать до 70 тыс. москвичей каждые несколько дней, их выберут случайно. При этом в Москве есть техническая возможность уже к концу мая довести число таких исследований до 100 тыс. в сутки, а позднее - и до 200 тыс. В последующем такой метод тестирования станет доступен всем горожанам.

ИФА-тестирование будет идти параллельно с уже налаженным тестированием методом ПЦР. По данным вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, в столице уже проведено 1,3 млн ПЦР-тестов, в день проводятся еще 40-45 тыс.

Исследования на антитела будут проводить в том числе среди сотрудников медицинских учреждений, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, правоохранительных органов.

Такая система будет развернута и в Подмосковье - соответствующая договоренность была достигнута с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, сообщил Собянин.

Зачем это делать

Как пояснила Ракова, речь идет об исследовании "коллективного иммунитета" к коронавирусу в Москве.

Эта информация позволит властям понять реальную динамику распространения инфекции, пояснил Собянин. На их основе будут приниматься решения относительно сохранения или смягчения действующих в столице ограничительных мер.

По словам мэра, преждевременная отмена ограничений может привести ко второй волне коронавируса, но "неоправданное затягивание тоже сильнейшим образом ударит по людям".

Кроме того, такое тестирование позволит максимально рано выявлять коронавирус у многих людей, в том числе тех, кто переносит его без симптомов.

Ограничения пока в силе

Пока большинство ограничительных мер в Москве остаются в силе, заявил Собянин. По его словам, столица пока не соответствует всем требованиям Роспотребнадзора для открытия, в частности, салонов красоты и парикмахерских.

Подсчеты ТАСС свидетельствуют, что Москва удовлетворяет критериям ведомства для перехода к первому этапу смягчения ограничений, который предполагает в том числе возобновление работы предприятий сферы услуг. Правда, еще раньше Собянин предупреждал, что столичные власти будут жестче всего подходить к вопросу открытия салонов красоты, парикмахерских, предприятий торговли и так далее из-за возможного риска новых заражений.

В целом, уверен мэр, риски будут существовать, пока не появится эффективная вакцина против коронавируса. Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко говорил, что первые такие препараты по итогам испытаний могут стать доступными в июле. Глава новосибирского центра "Вектор", разработавшего один из образцов вакцины, Ринат Максютов выражал надежду зарегистрировать препарат в сентябре.