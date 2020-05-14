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Пандемия коронавируса нового типа

Ватикан объявил об открытии папских базилик для верующих

Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни уточнил, что речи пока не идет о службах с участием Папы Римского

ВАТИКАН, 14 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Мессы в папских базиликах в Риме возобновятся в присутствии верующих при соблюдении необходимых норм безопасности из-за коронавируса. Об этом сообщил в четверг глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

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"Утром состоялось совещание представителей папских базилик по инициативе Госсекретариата Ватикана, на котором обсуждались аспекты послаблений карантина в связи с возобновлением месс в присутствии верующих. Участники пришли к заключению, что необходимо принять все необходимые меры для гарантий безопасности, включая измерение температуры тела верующих при помощи тепловизоров по меньшей мере в ходе праздничных и воскресных служб", - сказал Бруни, не уточнив дату начала месс.

В частности, будут учитываться особенности каждой из четырех папских базилик - Святого Петра, Святого Иоанна (в Латеране), Богоматери великой (Санта-Мария-Маджоре) и Святого Павла (Вне стен). Например, при входе в собор Святого Петра ватиканская жандармерия вместе с добровольцами Мальтийского ордена будет ограничивать число посетителей и регулировать их поток. На входе в главный католический храм стоят рамки металлоискателя. Подобные проверки есть и в других папских базиликах.

При этом Бруни уточнил корреспонденту ТАСС, что речи пока не идет о службах с участием Папы Римского. Ватикан также пока не объявил о возобновлении папских традиционных воскресных проповедей на площади Святого Петра и коллективных аудиенций по средам, которые с 8 марта передаются онлайн из папской библиотеки Апостольского дворца.

Ранее правительство Италии и Конференция итальянских епископов достигли соглашения о возобновлении месс в присутствии верующих с 18 мая. При этом все участники службы должны быть в защитных масках, сохранять безопасную дистанцию не менее 1,5 м. По завершении службы нельзя обмениваться принятым у католиков рукопожатием (это было отменено еще до прекращения месс с участием верующих), при входе в чашах не будет святой воды. Ограничено также число людей, которые смогут одновременно находиться внутри церквей.

Формально церкви на время пандемии в Италии не закрывались, хотя попасть в них практически было невозможно. В случае необходимости верующий мог ненадолго зайти в храм в одиночестве по дороге на работу или в продуктовый магазин. Не разрешалось и проводить никаких церемоний, включая обряды венчания, крестин и похорон. Похоронные церемонии в присутствии ближайших родственников с участием не более 15 человек разрешили проводить с 4 мая.

Теги
ИталияПандемия коронавируса нового типа
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