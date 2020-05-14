Минздрав назвал привлечение кадров основной задачей в борьбе с коронавирусом в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 14 мая, /ТАСС/. Привлечение подготовленных медицинских кадров является важнейшей задачей в борьбе с коронавирусной инфекцией в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального Минздрава со ссылкой на заместителя министра здравоохранения РФ Олега Гриднева.

"Самой большой задачей является даже не столько наращивание площадей и коечных мест, как привлечение подготовленных медицинских кадров. В сотрудничестве с Даггосмедуниверситетом и волонтерскими организациями, а также путем привлечения специалистов по срочным трудовым договорам удается привлечь врачей, медсестер, ординаторов, волонтеров и кафедральных работников", - сказал Гриднев, сообщает пресс-служба.

Замминистра также отметил, что при поддержке Минздрава России в Дагестан начаты поставки препаратов, показавших свою эффективность в лечении пневмоний и новой коронавирусной инфекции. "Надо отметить, что при быстром инфицировании большого числа жителей республики запасы лекарственных средств расходуются в краткие сроки", - цитирует Гриднева пресс-служба.

По словам замминистра, дефицит тест-систем в настоящее время наблюдается во многих регионах страны. "Связано это с многократным увеличением числа больных и огромной нагрузкой на лабораторную службу. В настоящее время в Дагестане развернуты новые базы для лабораторной диагностики ковид-инфекции. По заключению Роспотребнадзора в связи с высоким качеством проводимых исследований в Республиканском диагностическом центре, исследования, выполняемые здесь, не будут нуждаться в повторной верификации", - приводит слова Гриднева пресс-служба.

Гриднев добавил, что масочного режима в Дагестане придерживаются не все, уровень самоизоляции низкий.

"В настоящее время в республике также наблюдается низкий уровень самоизоляции, далеко не все придерживаются масочного и перчаточного режима, опять наблюдаются массовые скопления людей в магазинах без соблюдения социальной дистанции", - приводит слова Гриднева пресс-служба.

По его словам, несоблюдение правил самоизоляции уже привело к большому потоку пациентов в стационары республики и быстрому расходованию резервов здравоохранения. "Надо понимать, что вопрос профилактики распространения инфекции - главный в плане сдерживания эпидемии и предотвращения ее жертв", - цитирует Гриднева пресс-служба.

Замминистра также подчеркнул, что по направлениям, требующим поддержки ресурсов республиканского здравоохранения, будет оказано содействие федерального ведомства.

По данным регионального оперативного штаба, в республике 3 095 подтвержденных случаев заражения (98 человек за сутки), 1 318 человек выздоровели, 26 умерли.