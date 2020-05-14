{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Минздрав назвал привлечение кадров основной задачей в борьбе с коронавирусом в Дагестане

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев также отметил, что в регионе начаты поставки препаратов, показавших свою эффективность в лечении пневмоний и новой коронавирусной инфекции

МАХАЧКАЛА, 14 мая, /ТАСС/. Привлечение подготовленных медицинских кадров является важнейшей задачей в борьбе с коронавирусной инфекцией в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального Минздрава со ссылкой на заместителя министра здравоохранения РФ Олега Гриднева.

"Самой большой задачей является даже не столько наращивание площадей и коечных мест, как привлечение подготовленных медицинских кадров. В сотрудничестве с Даггосмедуниверситетом и волонтерскими организациями, а также путем привлечения специалистов по срочным трудовым договорам удается привлечь врачей, медсестер, ординаторов, волонтеров и кафедральных работников", - сказал Гриднев, сообщает пресс-служба.

Замминистра также отметил, что при поддержке Минздрава России в Дагестан начаты поставки препаратов, показавших свою эффективность в лечении пневмоний и новой коронавирусной инфекции. "Надо отметить, что при быстром инфицировании большого числа жителей республики запасы лекарственных средств расходуются в краткие сроки", - цитирует Гриднева пресс-служба.

По словам замминистра, дефицит тест-систем в настоящее время наблюдается во многих регионах страны. "Связано это с многократным увеличением числа больных и огромной нагрузкой на лабораторную службу. В настоящее время в Дагестане развернуты новые базы для лабораторной диагностики ковид-инфекции. По заключению Роспотребнадзора в связи с высоким качеством проводимых исследований в Республиканском диагностическом центре, исследования, выполняемые здесь, не будут нуждаться в повторной верификации", - приводит слова Гриднева пресс-служба.

Гриднев добавил, что масочного режима в Дагестане придерживаются не все, уровень самоизоляции низкий.

"В настоящее время в республике также наблюдается низкий уровень самоизоляции, далеко не все придерживаются масочного и перчаточного режима, опять наблюдаются массовые скопления людей в магазинах без соблюдения социальной дистанции", - приводит слова Гриднева пресс-служба.

По его словам, несоблюдение правил самоизоляции уже привело к большому потоку пациентов в стационары республики и быстрому расходованию резервов здравоохранения. "Надо понимать, что вопрос профилактики распространения инфекции - главный в плане сдерживания эпидемии и предотвращения ее жертв", - цитирует Гриднева пресс-служба.

Замминистра также подчеркнул, что по направлениям, требующим поддержки ресурсов республиканского здравоохранения, будет оказано содействие федерального ведомства.

 

По данным регионального оперативного штаба, в республике 3 095 подтвержденных случаев заражения (98 человек за сутки), 1 318 человек выздоровели, 26 умерли. 

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестанПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
После пандемии волгоградские артисты поедут в отдаленные села на современных автоклубах
В этих автоклубах есть возможность развернуть сцену с современным звуковым, световым, мультимедийным оборудованием, то есть может приехать несколько коллективов и полноценно провести концерт
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС