В Ростов-на-Дону прибыл вывозной рейс из индийского Гоа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Россия" прибыл из Гоа (Индия) в Ростов-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Платов в четверг.

Борт авиакомпании "Россия" вывез 426 российских граждан, пожелавших покинуть Индию из-за ситуации с распространением коронавируса.

"В 21:20 мск самолет авиакомпании "Россия" совершил посадку", - сообщили в пресс-службе аэропорта Платов.

По информации представителя авиакомпании "Россия", до Ростова-на-Дону на рейс зарегистрировались 96 пассажиров, до Москвы - 330 пассажиров.

Это уже пятый вывозной рейс из Гоа для граждан РФ, которые зарегистрировались на сайте госуслуг. Первые четыре вывезли россиян в Москву, Казань, Новосибирск и Екатеринбург, Уфу и Нижний Новгород.

С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.