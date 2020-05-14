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В Дагестане не хватает лекарств от коронавируса

По словам главы региона Владимира Васильева, препараты уже поступают в республику

МАХАЧКАЛА, 14 мая. /ТАСС/. Нехватка медикаментов для лечения пациентов с коронавирусом отмечается в Дагестане, после проведенной властями региона работы три партии лекарств уже поступили в республику, рассказал в эфире телеканала "Россия 24" глава региона Владимир Васильев.

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"С лекарствами у нас не хватает по целому ряду, люди совершенно справедливо поднимает эту тему, и мы сейчас переходим от постановки задач к получению. У нас уже была первая партия из 400 препаратов, потом 1,5 тыс., сейчас еще 2 тыс. [препаратов получили]", - сказал Васильев.

По его словам, в Дагестане побывала группа федеральных специалистов во главе с замминистра здравоохранения РФ Олегом Гридневым, которая сделала свои заключения по ситуации в республике.

"Сейчас на федеральном уровне отработанные решения, технологии и методики лечения эффективны, и мы начинаем их все внедрять у себя. Если в Махачкале мы соответствуем всем требованиям, то в Кизляре и Дербенте было немало замечаний, сейчас определились, как это устранять, что-то мы можем сделать на своем уровне, что-то сделают на федеральном уровне, нам эта помощь обещана и уже реализуется. Еще нас включили в территорию, как сложную, где будут отрабатываться самые современные технологии", - добавил глава региона.

По данным регионального оперативного штаба, в республике 3 095 подтвержденных случаев заражения (98 человек за сутки), 1 318 человек выздоровели, 26 умерли. Всего в республике обследованы 30 588 человек, из них 3 989 в настоящее время находятся на изоляции.

Теги
Васильев, Владимир АбдуалиевичСеверный КавказСКФОДагестан
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