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Пандемия коронавируса нового типа

В Мадриде прошла спонтанная акция протеста против правительства Испании

Участники протеста требовали свободы и били по кастрюлям

МАДРИД, 14 мая. /ТАСС/. Спонтанная акция протеста против правительства Испании прошла в четверг вечером в центре столицы страны. Как передает корреспондент ТАСС с места события, к митингу присоединились десятки человек.

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Акция состоялась в Саламанке, одном из самых элитных и дорогих районов Мадрида. Участники протеста, некоторые из которых взяли с собой испанские флаги, скандировали лозунги против центрального правительства, требовали свободы и били по кастрюлям. При этом многие во время акции забывали о дистанции, которую требуется сохранять во время выхода на улицу из-за пандемии.

В Испании введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила ограничить передвижение жителей по всей стране. Сейчас испанцам всех возрастов можно выходить на прогулку и заниматься спортом на улице, однако в определенные временные интервалы. Протест против правительства начался в районе 20:30 по местному времени (21:30 мск), в этом время гулять разрешено взрослому населению.

Уже не первую неделю в 21:00 (22:00 мск) некоторые жители Мадрида выходят на балконы или открывают окна и начинают бить по кастрюлям в знак протеста против правительства. А в последние несколько дней на одной из улиц в районе Саламанка недовольные работой властей страны, воспользовавшись возможностью выходить на улицу, собираются на непродолжительную акцию протеста.

По версии газеты El Mundo, эта инициатива не поддерживается никакой политической партией и возникла случайно, когда один из соседей включил гимн страны на своем балконе.

Испания является одним из наиболее пострадавших из-за пандемии государств. С начала распространения инфекции в стране было выявлено 229,5 тыс. заболевших, 27 321 человек умер. Поскольку уровень распространения коронавируса в Испании снижается, правительство начинает смягчать ограничительные меры.

Теги
ИспанияПандемия коронавируса нового типа
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