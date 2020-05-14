СМИ: протестующие в Черногории требуют освободить православного епископа

БЕЛГРАД, 14 мая. /ТАСС/. Протестные акции верующих проходят в крупных городах Черногории. Как сообщил в четверг портал In4s, манифестанты требуют освобождения задержанного 12 мая епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоаникия.

По данным ресурса, массовые акции проходят во втором по величине городе страны Никшиче, а также в Плевле. Сообщается, что в Беране километровая колонна верующих прошла по центральным улицам города. Манифестации в других населенных пунктах продолжаются.

Ранее газета "Вечерне новости" сообщила о переброске в города Биело-Поле, Плевля, Беране антитеррористических групп спецназа, кроме того, в Биело-Поле вертолетами были доставлены средства для разгона демонстраций.

В ночь на 12 мая прокуратура Черногории задержала епископа Будимлянско-Никшичского Иоаникия, а также священников епархии по обвинению в нарушении эпидемиологического режима. Когда на следующий день, 13 мая, полиция объявила о задержании епископа на 72 часа, по всей стране начались массовые акции протеста, которые закончились столкновениями с полицией.

Прихожане Сербской православной церкви до эпидемии коронавируса проводили в Черногории массовые акции в знак протеста против притеснения СПЦ в стране. Поводом для недовольства стало принятие парламентом страны в ночь на 27 декабря 2019 года закона "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". 28 декабря закон подписал президент Черногории Мило Джуканович. Он обвиняет Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране.

Джуканович заявил, что будет добиваться автокефалии для черногорской церкви по примеру Украины. Именно в рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории провел через парламент закон о свободе вероисповедания, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.