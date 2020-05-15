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Ульяновский завод "Авиастар" опроверг информацию об урезании зарплат рабочим

На предприятии обещают с июля повысить зарплаты и премии

УЛЬЯНОВСК, 15 мая. /ТАСС/. Ульяновский авиастроительный завод "Авиастар" (входит в дивизион транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации) заявил о своевременных выплатах зарплат сотрудникам предприятия и опроверг информацию об урезании зарплат вдвое. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Ухудшения оплаты труда не будет. Заработная плата на предприятии выплачивается своевременно и в полном объеме в соответствии с требованиями трудового законодательства и коллективного договора", - сказал собеседник агентства.

В четверг в Telegram-каналах появилась видеозапись, на которой сотрудники предприятия эмоционально обсуждают сокращение зарплат в два раза. В комментариях к кадрам сообщается, что на видео запечатлен сход недовольных работников завода.

В пресс-службе предприятия пояснили, что в четверг состоялась встреча руководства предприятия и части работников агрегатно-сборочного производства для разъяснений по порядку применения обновленной системы оплаты труда. "Часть новых стимулирующих норм системы оплаты начнет действовать с 1 июля 2020 года на всех производственных участках предприятия. В частности, предусмотрено увеличение тарифной части оплаты труда основных производственных рабочих, а также увеличение предельного размера ежемесячной премии с 40% до 110% в зависимости от объема выполненных работ", - уточнили на предприятии.

По информации пресс-службы, система оплаты труда совершенствуется для повышения эффективности работы, производительности труда, выполнения производственного плана и дополнительного стимулирования сотрудников. "Эта работа ведется также в полном соответствии с нормами трудового законодательства. Реализуемые в АО "Авиастар-СП" мероприятия направлены на повышение заинтересованности работников в высоких результатах труда, привлечение и закрепление квалифицированного персонала", - отметил собеседник агентства.

"Авиастар-СП" - крупнейшее предприятие России по выпуску авиационной техники. Завод специализируется на производстве транспортных самолетов Ил-76МД-90А, пассажирских самолетов семейства Ту-204, сервисном обслуживании транспортных самолетов Ан-124 "Руслан". Предприятие осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание авиационной техники и участвует в кооперации по МС-21.

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РоссияУльяновская область
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