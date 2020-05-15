Детский омбудсмен Украины назвал страну "международным онлайн-магазином с младенцами"

КИЕВ, 15 мая. /ТАСС/. Ситуация с десятками младенцев, рожденных от украинских суррогатных матерей для иностранцев и "застрявших" в Киеве из-за карантина, продемонстрировала пробелы в украинском законодательстве и требует немедленного вмешательства властей. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, комментируя ставшую достоянием гласности историю с 46 новорожденными, которые содержатся в отеле "Венеция" на окраине украинской столицы.

"Ситуация с младенцами в гостинице еще раз показывает бесправие детей, рожденных суррогатными матерями. То есть Украина просто становится международным онлайн-магазином с младенцами, и реальное количество таких детей, которых "поставляет" Украина за рубеж, мы не знаем", - написал он на своей странице в Facebook. По мнению омбудсмена, коммерциализация подобных "услуг" на Украине способствует бесконтрольной продаже украинских детей за границу.

В четверг на ситуацию обратила также внимание уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. "Украина снова попала в скандал из-за детей, рожденных методом суррогатного материнства, - заявила она. - Это служит подтверждением того, что предоставление услуг суррогатного материнства носит на Украине массовый и системный характер, а технологии рекламируются как "товар высокого качества".

Омбудсмен обратилась в полицию, Минздрав и Минсоцполитики, потребовав принять срочные меры.

Как отмечает в этой связи издание "Страна", Украина - одна из немногих стран, где суррогатное материнство разрешено официально. За последние несколько лет, по данным организации Families Through Surrogacy, число желающих воспользоваться услугами суррогатных матерей на Украине выросло почти в десять раз. При чем "популярность" Украины возросла как раз после того, как для иностранцев закрылся прежний популярный центр суррогатного материнства - азиатские страны. Так, в 2014 году запретили вынашивать чужих детей в Таиланде. Затем запрет ввела Индия. В результате тысячи "суррогатных туристов" из Европы, США и той же Азии поехали на Украину. По всей стране в настоящее время действуют десятки клиник, где проводятся операции по искусственному оплодотворению, массово открываются агентства-посредники.

Кроме того, по данным издания, цены на Украине на рождение ребенка значительно ниже, чем, например, в США или Нидерландах, где такая услуга обходится в сумму не менее 100 тысяч долларов. На Украине цены колеблются от $30 тыс. до $70 тыс. Сами суррогатные матери получают от $10 тыс. до $15 тыс.