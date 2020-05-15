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Россияне вылетели из США на родину возвратным рейсом "Аэрофлота"

На борту самолета находятся около 370 человек, в том числе - 10 российских школьников
Описание
© Марина Лысцева/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 15 мая. /ТАСС/. Граждане России, пожелавшие вернуться на родину, в том числе школьники, вылетели в четверг из Нью-Йорка в Москву рейсом "Аэрофлота". Об этом сообщил корреспондент ТАСС из аэропорта имени Джона Кеннеди.

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На электронном табло в первом терминале воздушной гавани в 20:18 по местному времени (03:18 мск пятницы) появилась информация о том, что рейс SU103 отправлен. Ожидаемое время прибытия самолета Boeing 777-300 в аэропорт Шереметьево - 11:24 мск.

Как отметил сотрудник "Аэрофлота", на борту самолета находятся около 370 человек, включая несовершеннолетних. Президент общественной организации "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан сообщил ТАСС, что среди пассажиров - 10 российских школьников. "Русская молодежь Америки" неоднократно содействовала гражданам РФ, в том числе школьникам, столкнувшимся с трудностями в США. Им, в частности, помогали добираться до аэропорта, предоставляли временное жилье, предметы первой необходимости.

Посольство РФ в США ранее уточнило, что на рейс смогут зарегистрироваться граждане России, проживающие в Москве, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской и Пензенской областях, а также Республике Мордовия. В генконсульстве РФ в Нью-Йорке отметили, что "было оказано необходимое содействие пожилым людям, семьям с детьми, а также в ряде других гуманитарных случаев".

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 3 апреля заявил, что более 2 тыс. российских граждан, находящихся на территории США, сообщили дипломатам о желании вернуться домой. После этого вывозные рейсы "Аэрофлота" из США в РФ также были организованы из Нью-Йорка 7, 14 и 28 апреля, а из Лос-Анджелеса (штат Калифорния) - 4 мая.

Большинство школьников нашли

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 29 апреля сообщила, что внешнеполитическое ведомство получило сведения о местонахождении большинства российских школьников, которые уехали в США по различным образовательным программам.

23 апреля на брифинге Захарова заявила, что МИД РФ сделает выводы из недостаточной помощи американских властей в установлении местонахождения российских школьников. По ее словам, ранее старшеклассники выезжали из РФ в США по линии различных программ. Из-за пандемии нового коронавируса у них возникли трудности с возвращением в Россию. Однако американские официальные лица дистанцируются от решения данной проблемы, не реагируя на обращения посольства РФ, указала тогда официальный представитель МИД.

Захарова отмечала, что в США с прошлой осени находились примерно 80 российских учащихся. Часть школьников уже вернулась в РФ.

Теги
СШАРоссияПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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