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Пандемия коронавируса нового типа

В Китае число зараженных коронавирусом впервые с января составило менее 100

Летальных случаев за последние сутки не выявлено

ПЕКИН, 15 мая. /ТАСС/. Число больных с коронавирусной инфекцией в медицинских учреждениях континентального Китая впервые с 18 января опустилось ниже отметки в 100 человек и составило 91, летальных случаев за последние сутки не выявлено. Об этом сообщил в пятницу Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

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По данным врачей, только у 11 из 91 пациента в медицинских учреждениях заболевание протекает в тяжелой форме. За прошедший день были выявлены только четыре случая заражения (все - в северо-восточной провинции Цзилинь), количество заболевших сократилось на 14.

Согласно статистике, в КНР уже вылечились 94,3% заразившихся. Их число с декабря 2019 года превысило 82,9 тыс. Летальные исходы в стране не наблюдаются с 15 апреля. Официальный показатель смертности составил 5,58% (умерли свыше 4,6 тыс. человек). В число более чем 82,9 тыс. заразившихся входят и лица, приехавшие из-за границы. За все время распространения вируса в Китае зарегистрированы 1 692 инфицированных, приехавших из-за границы, из них 1 646 уже выздоровели.

Среди регионов континентального Китая не осталось ни одного, где больных с коронавирусной инфекцией более 30. По их числу первое место занимает провинция Цзилинь (около 30 человек). На территории 18 из 31 административной единицы заболевших нет совсем, в остальных же их количество колеблется от одного примерно до 20.

С начала апреля власти Китая публикуют отдельную статистику бессимптомных пациентов. Если у человека с положительным тестом на коронавирус и отсутствием симптомов все же проявились признаки заболевания (кашель, температура и другие), то его учитывают в официальной статистике заболевших и исключают из данных о бессимптомных пациентах. На текущий момент в Китае носителей вируса без симптомов насчитывается 619, в том числе 11 случаев зарегистрировано за минувший день. Примерно 80% инфицированных, относящихся к этой категории и находящихся под наблюдением врачей, выявлены в центральной провинции Хубэй, где более четырех месяцев назад возник первый очаг эпидемии.

Кроме того, по последним данным, под наблюдением медиков в КНР находятся около 5,2 тыс. лиц, имевших тесный контакт с инфицированными. При этом в стране всего четыре человека с подозрением на коронавирус, которые помещены в карантин. Уровень реагирования на риск распространения коронавируса на большей части Китая постоянно понижается, хотя повсеместно и сохраняются правила эпидемиологической безопасности, регламентирующие поведение в общественных местах.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
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