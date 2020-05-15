В апреле в России закрыли еще девять исправительных колоний

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний сообщила о закрытии еще девяти исправительных колоний в России на фоне сокращения числа заключенных. Как говорится в опубликованных материалах ФСИН, с 1 апреля по 1 мая число действующих исправительных колоний сократилось с 693 до 684.

Как пояснили ТАСС во ФСИН, прекратили деятельность пять колоний-поселений, три исправительные колонии и одна лечебно-исправительная колония (для содержания осужденных с наличием социально значимых заболеваний - прим. ТАСС). Ранее с 2011 года ФСИН закрыла 116 исправительных учреждений.

Согласно данным ФСИН, в апреле продолжилось сокращение числа лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, - с 517 тыс. до 511 тыс. по состоянию на 1 мая. С начала года число отбывающих наказание в виде лишения свободы сократилось на 12 тыс. 898 человек.

Число содержащихся под стражей за апрель сократилось лишь на 900 человек (с 99 765 до 98 871). Число находящихся под домашним арестом выросло с начала года с 6 709 до 6 912 человек (на начало апреля). В отношении 1 884 лиц применяется новая мера пресечения - запрет определенных действий, когда на человека налагаются ограничения и запреты по аналогии с домашним арестом, но в меньшем объеме.

Число отбывающих альтернативное лишению свободы наказание в виде принудительных работ с начала года выросло с 4,4 тыс. до 5,7 тыс. в 15 исправительных центрах и 69 участках при колониях, функционирующих как исправительные центры.