Ватикан выпустил сборник папских проповедей и молитв во время пандемии

ВАТИКАН, 15 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Ватиканский издательский дом выпустил книгу, в которой собраны восемь самых важных выступлений Папы Римского Франциска во время пандемии. Как отметил в предисловии к сборнику заместитель секретаря секции по делам мигрантов и беженцев дикастерии по содействию целостному человеческому развитию кардинал Майкл Черни, издание "призвано отразить мысли главы Римско-католической церкви о будущем человечества".

Книга озаглавлена "Жизнь после пандемии", и в ней собраны речи Франциска в период с 27 марта по 22 апреля, включая пасхальное обращение "Граду и миру", в котором затрагивалась тема пандемии. Именно 27 марта понтифик в одиночестве на совершенно пустой площади Святого Петра провел службу и благословил католиков, вознеся молитву за скорейшее окончание пандемии.

Затем Франциск объявлял день молитвы за окончание пандемии для всех христиан. А 14 мая глава Римско-католической церкви поддержал инициативу Высшего комитета человеческого братства о дне всеобщей молитвы и поста верующих всех религий. Данная организация родилась после подписания Франциском совместно с верховным имамом мусульманского университета аль-Азхар шейхом Ахмедом эль-Тайебом "Документа о человеческом братстве", направленного на поддержание мира совместными усилиями всех религий.

Кроме того, в отдельный цифровой сборник собраны все папские проповеди утренних служб в капелле резиденции "Дома святой Марфы". Начиная с 8 марта, когда в Ватикане прекратились все публичные мессы и коллективные аудиенции. Франциск начал проводить их в стриминге, портал Vatican News ежедневно транслировал утренние молитвы Папы Римского, обычно проходившие в частном порядке.

Франциск посвящал проповеди разным аспектам нынешнего тяжелого периода пандемии: подвигу врачей и медперсонала, страданиям заразившихся, боли людей, близкие которых скончались от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания, задачам правительств, вынужденных принимать сложные и непопулярные решения.

Как объявила служба печати Святого престола, с 18 мая, когда в Италии (и многих других странах) будут возобновлены службы с участием прихожан (при соблюдении всех норм безопасности), утренние мессы понтифика транслировать перестанут. Последняя трансляция запланирована на 18 мая из крипты собора Святого Петра, где Франциск будет молиться у захоронения Иоанна Павла II по случаю 100-летия со дня его рождения. О возобновлении папских традиционных воскресных проповедей на площади Святого Петра, а также коллективных аудиенций по средам пока не сообщается.