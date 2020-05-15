{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Путин отметил особую роль коллектива московского метро в борьбе с коронавирусом

Президент поздравил коллектив и ветеранов Московского метрополитена с 85-летием со дня открытия первой линии

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Московского метрополитена с 85-летием со дня открытия первой линии. В телеграмме, опубликованной в пятницу на сайте Кремля, глава государства отметил доброжелательность и искреннее внимание сотрудников подземки к пассажирам в условиях пандемии.

TЕСТ
"Осторожно, названия меняются": что вы знаете об истории станций московского метро?

"Главное, коллектив метрополитена, как и во все времена, славится доброжелательностью и искренним вниманием к пассажирам. Это особенно важно в нынешний непростой период, когда перед вами стоит важнейшая задача - защитить безопасность людей в условиях повышенной угрозы в связи с эпидемией коронавируса", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что метро - "самый удобный и самый любимый жителями и гостями нашей столицы общественный транспорт". "В его истории немало ярких, незабываемых страниц, достойных примеров самоотверженности и мужества, проявленных строителями-первопроходцами и работниками метрополитена в годы Великой Отечественной войны, - добавил президент. - И конечно, московское метро знаменито на весь мир самобытной, неповторимой красотой своих станций, многие из которых по праву считаются настоящими памятниками архитектуры и искусства".

Глава государства подчеркнул, что метрополитен динамично развивается и надежно связывает центр города с жилыми районами. "Практически в непрерывном режиме идет масштабное строительство, открываются новые маршруты, внедряются современные инновационные технологии, отвечающие передовым стандартам надежности и комфорта", - отметил он.

О Московском метро

Первая очередь столичного метро, открытого 15 мая 1935 года, включала 11,5 км линий с 13 станциями от "Сокольников" до "Парка Культуры" с ответвлением на "Смоленскую". Незадолго до этого, 10 ноября 1934 года, было открыто электродепо "Северное". Сегодня Московский метрополитен является частью транспортной системы столицы. Вместе с Московским центральным кольцом (МЦК) и Московскими центральными диаметрами (МЦД) он насчитывает 333 станции (238 станций метро, 31 станция МЦК, 58 станций МЦД и шесть станций монорельса), а также 20 электродепо, обслуживающих линии метро. За последние 10 лет протяженность и количество станций метро выросли в 1,8 раза.

Линии метро протянулись от центра города к его окраинам. Два кольца обеспечивают удобные пересадки и транзит, минуя центр. Ежедневно по 15 линиям метрополитена проходят свыше 12,5 тыс. поездов. Средняя дальность одной поездки в метро составляет порядка 14,5 км. Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учетом остановок) составляет около 41,61 км/ч.

До начала пандемии в будний день услугами метрополитена пользовались в среднем около 9,5 млн пассажиров с учетом МЦД и МЦК. Московское метро занимает первое место в мире среди других метрополитенов по таким показателям как точность соблюдения расписания - 99,98%; интенсивность движения - 38-40 пар поездов в час пик на основных линиях, индекс пассажирской лояльности.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в метро принят ряд специальных мер. Проводится дезинфекция поездов и станций, установлены автоматические санитайзеры, организована продажа защитных масок и перчаток. С 12 мая в общественном транспорте Москвы действует масочный и перчаточный режим - пассажиры обязаны использовать индивидуальные средства защиты.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Мишустин поручил контролировать выплату надбавок каждому медработнику
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС