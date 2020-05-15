Путин отметил особую роль коллектива московского метро в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Московского метрополитена с 85-летием со дня открытия первой линии. В телеграмме, опубликованной в пятницу на сайте Кремля, глава государства отметил доброжелательность и искреннее внимание сотрудников подземки к пассажирам в условиях пандемии.

"Главное, коллектив метрополитена, как и во все времена, славится доброжелательностью и искренним вниманием к пассажирам. Это особенно важно в нынешний непростой период, когда перед вами стоит важнейшая задача - защитить безопасность людей в условиях повышенной угрозы в связи с эпидемией коронавируса", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что метро - "самый удобный и самый любимый жителями и гостями нашей столицы общественный транспорт". "В его истории немало ярких, незабываемых страниц, достойных примеров самоотверженности и мужества, проявленных строителями-первопроходцами и работниками метрополитена в годы Великой Отечественной войны, - добавил президент. - И конечно, московское метро знаменито на весь мир самобытной, неповторимой красотой своих станций, многие из которых по праву считаются настоящими памятниками архитектуры и искусства".

Глава государства подчеркнул, что метрополитен динамично развивается и надежно связывает центр города с жилыми районами. "Практически в непрерывном режиме идет масштабное строительство, открываются новые маршруты, внедряются современные инновационные технологии, отвечающие передовым стандартам надежности и комфорта", - отметил он.

О Московском метро

Первая очередь столичного метро, открытого 15 мая 1935 года, включала 11,5 км линий с 13 станциями от "Сокольников" до "Парка Культуры" с ответвлением на "Смоленскую". Незадолго до этого, 10 ноября 1934 года, было открыто электродепо "Северное". Сегодня Московский метрополитен является частью транспортной системы столицы. Вместе с Московским центральным кольцом (МЦК) и Московскими центральными диаметрами (МЦД) он насчитывает 333 станции (238 станций метро, 31 станция МЦК, 58 станций МЦД и шесть станций монорельса), а также 20 электродепо, обслуживающих линии метро. За последние 10 лет протяженность и количество станций метро выросли в 1,8 раза.

Линии метро протянулись от центра города к его окраинам. Два кольца обеспечивают удобные пересадки и транзит, минуя центр. Ежедневно по 15 линиям метрополитена проходят свыше 12,5 тыс. поездов. Средняя дальность одной поездки в метро составляет порядка 14,5 км. Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учетом остановок) составляет около 41,61 км/ч.

До начала пандемии в будний день услугами метрополитена пользовались в среднем около 9,5 млн пассажиров с учетом МЦД и МЦК. Московское метро занимает первое место в мире среди других метрополитенов по таким показателям как точность соблюдения расписания - 99,98%; интенсивность движения - 38-40 пар поездов в час пик на основных линиях, индекс пассажирской лояльности.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в метро принят ряд специальных мер. Проводится дезинфекция поездов и станций, установлены автоматические санитайзеры, организована продажа защитных масок и перчаток. С 12 мая в общественном транспорте Москвы действует масочный и перчаточный режим - пассажиры обязаны использовать индивидуальные средства защиты.