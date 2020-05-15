Семьи с детьми 16-17 лет получат в Бурятии продуктовые наборы

УЛАН-УДЭ, 15 мая. /ТАСС/. Власти Бурятии организуют выдачу продуктовых наборов семьям с детьми 16-17 лет. Об этом сообщила журналистам в пятницу министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о расширении мер социальной поддержки населения в условиях распространения коронавирусной инфекции. В частности, с 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста.

"Сейчас президентом РФ предпринимаются беспрецедентные меры по поддержке семей и детей. На заседании оперативного штаба мы подняли вопрос о поддержке семей с детьми 16 и 17 лет. Глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение организовать выдачу продуктовых наборов семьям, которые "выпали" на федеральном уровне, где есть дети 16, 17 лет. Таким семьям мы сформируем продуктовые наборы", - сказала Быкова.

По ее словам, в Бурятии подростков в возрасте от 16 до 17 лет - около 22 тысяч. "До конца мая мы должны в семьи с детьми такого возраста передать продуктовые наборы, доставку организуем через волонтеров", - отметила министр, напомнив, что ранее такая же помощь из республиканского бюджета в Бурятии была оказана родителям, которые в одиночку воспитывают детей.

"Продуктовые наборы будут предоставлены семьям вне зависимости от уровня доходов. Данные о данной категории семей, где есть подростки, у нас имеется, сейчас идет сверка с Минобразования, чтобы не пропустить никого", - добавила Быкова.