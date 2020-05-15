"Бессмертный полк" во "ВКонтакте" и "Одноклассниках" набрал более 11 млн просмотров

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Онлайн-шествие "Бессмертного полка" в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" посмотрели более 11 млн раз. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Mail.ru Group.

"В честь Дня Победы Mail.ru Group совместно с "Бессмертным полком" провела онлайн-шествие в социальных сетях. С момента запуска приложения "Бессмертный полк онлайн" в "Одноклассниках" его посетили 3,5 млн человек, из них 600 тыс. опубликовали более 1 млн карточек с данными и фотографиями ветеранов войны; онлайн-шествие в этой соцсети уже собрало 5,8 млн просмотров. "ВКонтакте" участие в акции приняли 638 тыс. пользователей, которые заполнили более миллиона анкет. Трансляцию шествия во "ВКонтакте" посмотрели 5,3 млн раз", - сообщили в компании.

Помимо этого, к 75-летию Победы сеть "ВКонтакте" вместе с Мосфильмом провела 14-часовой киномарафон: главные военные фильмы советской эпохи просмотрели 6,3 млн раз. В "Одноклассниках" канал "365 дней ТВ" устроил киномарафон документальных фильмов о войне - они собрали 1,7 млн просмотров.

"800 тыс. человек поучаствовали в проекте "Лица Победы", который помогает найти фото воевавших родственников - они загрузили 430 тыс. фотографий времен войны. Благодаря проекту родственники участников войны могут найти фотографии с ними и связаться с владельцами снимков", - добавили в компании.

Звездные чтения поэзии о Великой Отечественной войне в исполнении ведущих и актеров каналов СТС-Медиа собрали 9 млн просмотров в "Одноклассниках". Также в "Одноклассниках" состоялся праздничный квартирник от НТВ Евгения Маргулиса - эфир и анонс смотрели и слушали более 4 млн человек.

Общероссийская акция "Бессмертный полк" впервые в истории полностью прошла в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие в онлайн-шествии. Трансляция шествия "Бессмертный полк онлайн" велась на сайте Бессмертного полка России и Международного Бессмертного полка, а также в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и в онлайн-кинотеатре Okko.