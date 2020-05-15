"Ведомости": данные российских автовладельцев оказались в открытом доступе

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. База данных российских автовладельцев оказалась в открытом доступе - она была опубликована на одном из форумов даркнета. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на основателя и технического директора DeviceLock Ашота Оганесяна.

Как утверждают распространители базы, в ней хранится информация, полученная из реестра ГИБДД, а это около 129 млн лидов и 83 файлов, содержащих, в основном, дату первичной и последней регистрации, место регистрации, марку и модель автомобиля. База также отличается тем, что в ней собрана информация о первичной регистрации транспортных средств, начиная с 1990-х годов.

"Ведомости" отмечают, что продавцы предлагают отдельную плату за персональные данные автовладельцев (ФИО, номер паспорта, адрес и другие). За такие сведение необходимо заплатить 0,3 биткойна (около $2800), а за передачу в эксклюзивное использование базы - 1,5 биткойна, или около $14 тыс.

По словам технического директора компании "Системы информационной безопасности" Михаила Фирсова, персональные данные юридических и физических лиц пользуются большим спросом, так как благодаря этим данным можно проводить незаконные финансовые операции, подделывать юридические документы и оформлять сделки. За последние два месяца количество сервисов в дакнете с такой незаконной информацией увеличилось с 75 до 121, дополняет Фирсов.

Как сообщают "Ведомости", представители МВД на запрос газеты не ответили.