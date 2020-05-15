Ростовскую колонию закрыли на карантин после заражения коронавирусом одного из сотрудников

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая. /ТАСС/. Сотрудник исправительной колонии №2 в Ростовской области заразился новым коронавирусом, в связи с чем учреждение закрыли на двухнедельный карантин. Об этом в пятницу сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Ростовской области.

"В ИК-2 выявлен первый заболевший COVID-19. Заболел сотрудник учреждения", - говорится в сообщении ОНК на странице в Instagram.

Ранее ТАСС в пресс-службе ФСИН России сообщали, что более 600 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 145 заключенных заразились коронавирусом.