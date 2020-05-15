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Пандемия коронавируса нового типа

В Крыму введут обязательное тестирование на коронавирус для медработников и чиновников

В настоящее время в регионе тесты на коронавирус берут только у поступивших в медучреждения

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая. /ТАСС/. Обязательное тестирование на новую коронавирусную инфекцию для медработников, чиновников, работников госпредприятий и муниципальных учреждений, вводят в Крыму. Об этом сообщила в пятницу заместитель председателя совета министров - министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская.

"В ближайшие дни будут проведены скрининги по органам власти, госпредприятиям и муниципальным учреждениям, которые ведут прием граждан. В обязательном порядке. По всей республике. В том числе и медицинских работников крупных республиканских учреждений. Всех работников скорой медицинской помощи", - сообщила она на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что в настоящее время тесты на коронавирус берут только у поступивших в медучреждения. В сутки проводится всего около 400 таких исследований. "Отработаны вопросы по проведению скрининга среди здоровых лиц. Таким образом, мы сможем иметь обоснованную картину распространения вирусной популяции с учетом большого количества бессимптомных форм", - сообщила она.

По словам Пеньковской, она обратилась к главе Роспотребнадзора Анне Поповой за дополнительной помощью Крыму. "Мы говорили, что у нас не очень высокий охват тестированием. Дополнительно вчера по моему обращению Анной Юрьевной Поповой принято решение о направлении к нам дополнительных бригад для увеличения объемов тестирования", - сообщила она.

В пятницу глава республики Сергей Аксенов сообщил, что коронавирус в Крыму за сутки подтвердился у 14 человек, общее количество заразившихся составляет 259 человек. Под медицинским наблюдением в регионе находятся 1 715 человек: дома - 863, в стационарах - 228, изолированы в обсерваторы - 624. Выздоровели 87, умерли пять пациентов.

Теги
РоссияКрымПандемия коронавируса нового типа
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