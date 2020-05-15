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В Хабаровском крае завершили строительство военного медицинского центра

Его строили 56 дней

ХАБАРОВСК, 15 мая. /ТАСС/. Строительные работы по возведению многофункционального медицинского центра для больных с инфекционными заболеваниями завершили в селе Анастасьевка в Хабаровском крае. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Восточного военного округа.

Президент РФ Владимир Путин поручил военным в сжатые сроки построить 16 многофункциональных медицинских центров для борьбы с распространением коронавируса. Первые восемь из них уже сданы в эксплуатацию.

"Перед специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны РФ стояла сложнейшая задача: в рекордно короткий срок построить 16 медицинских центров модульного типа, которые являются лечебно-диагностическими подразделениями госпиталей и предназначены для оказания специализированной медицинской помощи больным с инфекционными заболеваниями. На территории Восточного военного округа самый большой медцентр на 200 мест в селе Анастасьевка Хабаровского края", - сообщили в пресс-службе.

Работы велись с 20 марта, группировка из 1,5 тыс. военных строителей трудилась в круглосуточном режиме для того, чтобы построить объект за 56 дней. На участке в два гектара возведено одноэтажное здание общей площадью около 11 тыс. кв. метров. "Сегодня строительство завершено, смонтировано медицинское оборудование, установлена мебель, подразделениями радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа проведена дезинфекция помещений и прилегающей территории", - говорится в сообщении.

Помощь в медцентре будет оказываться стационарно, пациенты смогут получить и экстренную помощь, если требуется реанимация и интенсивная терапия, в том числе длительная искусственная вентиляция легких. Учреждение оснащено современным оборудованием - компьютерным томографом, рентгеновским комплексом, аппаратом для острого диализа, ультразвуковыми диагностическими аппаратами и другим. Для персонала подготовлены костюмы, средства индивидуальной защиты, создан также необходимый запас лекарств. Реанимационное отделение рассчитано на 20 коек, инфекционное отделение состоит из боксов на две койки. В медцентре применена система мельцеровских боксов, предназначенных для полной изоляции пациентов.

Штат центра уже укомплектован, в его составе 44 врача, 87 представителей среднего и 64 младшего медперсонала. Военные врачи прошли дополнительную подготовку по диагностике и лечению коронавирусной инфекции в санкт-петербургской Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. В медцентре лечение смогут проходить до 400 пациентов в месяц, при необходимости количество коек увеличат на 30%.

Инженерные сложности

При возведении медцентра военные строители столкнулись с проблемой, связанной с грунтом. "Природный грунт на участке строительства по различным характеристикам не соответствовал требованиям и нормам строительства такого рода объектов, и военные строители в кратчайшие сроки заменили природный грунт на песчано-гравийную смесь. Всего было перемещено около 30 000 кубометров грунта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что строительные материалы и оборудование для медцентра доставлялись самолетами военно-транспортной авиации, автомобильным транспортом из разных регионов страны - Подмосковья, Новосибирска, Перми, Тюмени, Екатеринбурга и других.

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РоссияХабаровский крайДальний Восток
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