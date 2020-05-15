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Пандемия коронавируса нового типа

Жителям Забайкалья разрешили занятия спортом на открытом воздухе

Занятия могут проходить на спортплощадках

ТАСС, 15 мая. Жители Забайкальского края получили разрешение на занятия спортом и физической культурой на свежем воздухе при соблюдении мер безопасности в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального правительства.

Президент России Владимир Путин 6 мая на совещании по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы поручил руководителям регионов подготовить планы по выходу из режима ограничений на период после 11 мая. В Забайкальском крае, сообщалось ранее, принято решение о продлении режима ограничений до 25 мая.

"По поручению губернатора Забайкальского края внесены изменения в комплекс ограничительных и иных мероприятий, в соответствии с ними разрешены индивидуальные велосипедные прогулки, индивидуальные занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе", - сообщили в пресс-службе.

Заниматься спортом можно на открытых спортплощадках. При этом люди должны соблюдать расстояние друг от друга - не менее 5 м.

"Данные меры будут способствовать укреплению здоровья забайкальцев, а также поддержанию спортивной формы. Однако, отмечу, что в лесных массивах, расположенных рядом с городом или в черте города, в парках и скверах бегать пока нельзя", - приводят пресс-служба слова министра физической культуры и спорта Забайкальского края Виталия Ломаева.

По оперативным данным, в Забайкальском крае зарегистрировано 486 случаев заражения коронавирусом, из них ранее 178 человек прошли лечение и выписались, три человека умерли.

Теги
РоссияЗабайкальский крайПандемия коронавируса нового типа
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