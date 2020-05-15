Краснодарский завод в три раза увеличил объемы выпуска медицинских перчаток

КРАСНОДАР, 15 мая. /ТАСС/. Армавирский завод резиновых изделий (АЗРИ) в Краснодарском крае в связи с возросшим спросом на медицинские перчатки в условиях пандемии почти в три раза увеличил объемы их выпуска. Об этом сообщила ТАСС генеральный директор АО "АЗРИ" Наталья Симонова.

В связи с пандемией коронавируса в ряде регионов России действуют режимы обязательного ношения медицинских масок и перчаток, периодически возникает дефицит этих видов продукции, отмечается рост цен на них.

"В связи с возросшей потребностью в медицинских перчатках, которые не являлись нашим основным продуктом, мы увеличили производство медицинской продукции. Для этого нам пришлось дополнительно пополнить штат на 53 человека. За прошлый год мы примерно 450 тыс. пар перчаток медицинских выпускали в месяц, а за март-апрель увеличили наши объемы до 1,2 млн пар перчаток в месяц - практически в три раза", - сказала Симонова.

Она уточнила, что увеличить объемы производства удалось за счет расконсервирования старой производственной линии, в модернизацию были вложены собственные средства предприятия, объем который собеседница агентства не уточнила. Она добавила, что завод и дальше планирует увеличивать мощность производственных линий.

Армавирский завод резиновых изделий был построен в 1930 году как поташный завод и стал одним из первых в стране заводов химической промышленности и крупнейшим в Европе механизированным предприятием по производству такой продукции. В настоящий момент завод производит широкий спектр резиновых изделий из натурального и синтетического латексов, специализируется на выпуске продукции медицинского и технического назначения, в том числе резиновых хирургических, латексных анатомических, одноразовых диагностических перчаток.

По итогам работы в I квартале 2020 года предприятием отгрузило продукцию на сумму более 101,6 млн рублей, в консолидированный бюджет края перечислено 9,4 млн рублей.