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В Волгограде полиция проверит законность ношения депутатом ордена Красной Звезды

В День Победы в Волгограде состоялись мероприятия, в которых участвовали чиновники области и города в военной форме

ВОЛГОГРАД, 15 мая. /ТАСС/. Полиция Волгоградской области начала проверку в отношении вице-спикера Волгоградской городской думы Андрея Гимбатова по факту его появления на одной из акций, посвященных Дню Победы, с орденом Красной Звезды. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

"К нам обратились журналисты с просьбой дать правовую оценку действиям молодого депутата Волгоградской городской думы. В рамках проверки проводится административное расследование", - сказала она, пояснив, что депутат якобы появился на акции в День Победы с орденом Красной Звезды.

В День Победы в Волгограде состоялись мероприятия, в которых участвовали чиновники области и города в военной форме времен Великой Отечественной войны.

Теги
РоссияВолгоградская область
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