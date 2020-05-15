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Путин потребовал доукомплектовать койки отечественными и иностранными аппаратами ИВЛ

Президент также поручил держать в максимальной готовности специализированный коечный фонд для пациентов с COVID

НОВО-ОГАРЕВО, 15 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин потребовал доукомплектовать койки для больных с коронавирусом отечественными и иностранными аппаратами ИВЛ.  Об этом он сообщил на совещании об открытии медцентров Минобороны в регионах.

Глава государства также поручил держать в максимальной готовности специализированный коечный фонд для заразившихся коронавирусной инфекцией.

"Специализированный коечный фонд, сформированный в регионах, нужно держать на самом высоком уровне готовности", - сказал глава государства, отметив, что по состоянию на 14 мая в регионах было создано и оснащено всем необходимым более 148 тыс. таких коек.

Путин призвал руководство новых центров обозначить те задачи, которые они ставят перед собой, а также попросил их доложить, как планируется организовать работу. Он также обратился к губернаторам с просьбой доложить об эпидемиологической обстановке в регионах и эффективности принимаемых мер, в том числе рассказать, достаточно ли созданных специализированных коек.

"Знаю, есть план, он выполняется, практически выполнен, но ситуация меняется. Как ваше мнение по этому вопросу, достаточно ли того, что уже сделано?", - обратился к главам субъектов президент.

Открытие медицинских центров

Путин сообщил, что 15 мая будут открыты еще 8 новых многофункциональных медицинских центров Министерства обороны РФ для помощи людям с коронавирусной инфекцией. Он напомнил, что первый такой центр в Нижнем Новгороде начал работу 17 апреля, а затем 24 и 30 апреля были введены в эксплуатацию еще семь таких учреждений. "Всего за два месяца, как и планировалось, честно говоря, даже не верилось первоначально, что это возможно, но тем не менее это произошло, по линии военного ведомства построено, укомплектовано всем необходимым шестнадцать центров, причем по всей стране - от Калининграда до Камчатки. И они были возведены в беспрецедентно короткие сроки с хорошим качеством, на совесть", - констатировал Путин.

Он подчеркнул, что для этого строители работали практически в круглосуточном режиме, применялись новые технологические решения. Одновременно были сформированы сильные и высокопрофессиональные медицинские коллективы новых центров - более 2 200 врачей и медперсонала, который прошел переподготовку в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге. Путин поблагодарил руководство Министерства обороны РФ, гражданских строителей и военнослужащих "за четкое и оперативное выполнение поставленной задачи, а также пожелал успехов медработникам, которым предстоит трудиться в новых центрах".

Он также подчеркнул, что все построенные объекты оснащены современным оборудованием и системами жизнеобеспечения, в них создан запас необходимых лекарств и это дает возможность помогать пациентам даже с самыми тяжелыми формами заболевания. "Уверен, что новые центры помогут более эффективно бороться с эпидемией коронавирусной инфекции и в целом укрепят потенциал системы здравоохранения в наших регионах, поскольку там будут лечиться и гражданские люди", - подытожил Путин. 

Совещание по выплатам медикам

Глава государства сообщил, что на следующей неделе проведет отдельное совещание о том, как осуществляются дополнительные выплаты медикам, борющимся с коронавирусом. "В начале следующей недели предметно обсудим, подведем итоги по всем субъектам Федерации, я хочу это подчеркнуть, по всем без исключения, как выполнено это поручение [о выплатах врачам, медперсоналу, экипажам скорой помощи]", - сказал Путин.

Глава государства напомнил о своем поручении губернаторам в срок до 15 мая завершить денежные выплаты за апрель работникам здравоохранения, которые непосредственно оказывают помощь заразившимся коронавирусной инфекцией. "Послушайте меня, послушайте внимательно: мы договорились и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы, минуты и так далее. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей", - возмутился президент. 

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