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Пандемия коронавируса нового типа

В Дагестане создали логистический центр для доставки гуманитарной помощи в период пандемии

С начала пандемии помощь в регионе уже получили более 130 тыс. человек

МАХАЧКАЛА, 15 мая. /ТАСС/. Власти Дагестана создали специальный логистический центр для сбора и доставки гуманитарной помощи нуждающимся в период пандемии коронавируса, с начала пандемии помощь получили более 130 тыс. человек, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе министерства труда и социального развития региона.

"С целью оказания социальной помощи населению правительством республики под координацией Минтруда создан специальный логистический центр по доставке гуманитарной помощи населению, который работает в ежедневном режиме. Все товары - от продуктов питания до бытовой химии - свозятся в подготовленные склады, в которых осуществляются хранение и комплектация гуманитарной помощи в наборы. <…> Поадресную доставку продуктовых наборов ежедневно производят соцработники министерства труда. В период с 25 марта <…> была оказана помощь более 130 тыс. человек", - сказала представитель министерства.

Она уточнила, что помощь оказывается многодетным семьям, малоимущим гражданам, инвалидам, одиноким пожилым людям и другим социально незащищенным категориям граждан.

"Регулярное пополнение запасов продовольствия на складах обеспечивает правительство республики, Минсельхозпрод Дагестана, благотворительные фонды, меценаты, депутаты, главы муниципалитетов и индивидуальные предприниматели. <…> Поддержка нуждающихся граждан будет продолжена, пока режим самоизоляции не будет снят", - уточнила собеседница агентства.

По данным регионального оперативного штаба, в Дагестане зафиксированы 3192 случая заражения коронавирусной инфекцией, это самый высокий показатель в СКФО. За последние сутки выявлено 97 случаев заражения. С начала пандемии в регионе выздоровели 1490 человек, 27 умерли. С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.

Теги
РоссияСКФОДагестанПандемия коронавируса нового типа
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