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Пандемия коронавируса нового типа
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В суд Петербурга поступила первая жалоба на процедуру захоронения при коронавирусе

Жалоба поступила от местной жительницы, которой не выдают тело матери, ссылаясь на положительный результат анализа на коронавируную инфекцию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Жительница Петербурга через суд требует устранить нарушения права на захоронение ее матери, тело которой заявительнице не выдают, ссылаясь на положительный результат анализа на коронавируную инфекцию, и обязывают произвести захоронение на специальном кладбище, где хоронят умерших с коронавирусом.

Как сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города, соответствующий иск поступил в Выборгский районный суд Петербурга. "Исковое заявление о нарушении права на захоронение поступило в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга. Ответчиком является городская больница Святого Великомученика Георгия", - сказали в пресс-службе.

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Из искового заявления следует, что мать заявительницы, находившаяся в указанной больнице, умерла 9 апреля. Тело дочери не выдают, ссылаясь на положительный результат на коронавирус, не разрешают проститься с умершей и обязывают произвести захоронение на новом Колпинской кладбище Санкт-Петербурга. При этом, по словам истицы, в свидетельстве о смерти указана иная причина смерти. 

Ранее администрация Петербурга определила два кладбища, на которых проходит захоронение умерших с коронавирусом - Илики в городе Ломоносове и Новое Колпинское городское. Погребение происходит в гробах с металлическим вкладышем и после разрешения Роспотребнадзора транспортировку и кремацию тел усопших осуществляет СПб ГУП "Ритуальные услуги". В администрации также поясняли, что кремация умерших в случаях подозрения на инфицирование коронавирусом или при подтвержденном диагнозе проходит в отдельном кремационном цехе без проведения ритуальных церемоний прощания. При этом похороны или кремация возможны после получения разрешения Роспотребнадзора. 

Суд на две недели оставил иск без движения для подачи необходимых к рассмотрению документов со стороны заявителей. 

По последним данным, в Петербурге выявлено 9 486 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 2 005 человек, умерли 74.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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