В Бурятии допвыплаты за работу в сложных условиях получили более 2 тыс. медиков

УЛАН-УДЭ, 15 мая. /ТАСС/. Более 2 тыс. медиков в Бурятии получили дополнительные выплаты за работу в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщил в пятницу на совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин, глава региона Алексей Цыденов.
На совещании 11 мая Владимир Путин поручил главам регионов обеспечить все выплаты за апрель до 15 мая.
"У нас 2 тысячи 186 человек выплаты получили 10 мая, несмотря на то, что это был выходной день. Восьмого числа было доведено до медучреждения, десятого деньги поступили на карточки людям. С учетом вашего поручения мы проверим еще раз начисления. Если надо будет, доначислим", - сказал Цыденов.
Федеральные выплаты в размере от 25 тыс. до 80 тыс. рублей установлены врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям экипажей скорой помощи, которые непосредственно работают с заразившимися коронавирусом.
Также глава Бурятии отметил, что республика получила из федерального бюджета 400 млн рублей на дооборудование и укомплектование республиканских больниц, подготовило соответствующее количество коек. "На сегодня у нас 797 коек подготовлено, норматив был 493", - пояснил Цыденов. Он подчеркнул, что в республике объем тестирования почти в три раза выше минимального норматива, 93% всех выявленных заразившихся - это контактные лица, которые были заранее изолированы. Такой подход, подчеркнул глава Бурятии, позволяет существенно снизить тяжесть протекания заболевания. "У нас более половины - это средние и легкие [пациенты], и у 39% [заразившихся] бессимптомное прохождение болезни", - добавил Цыденов.
По последним данным, в Бурятии зарегистрировано 865 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Из них ранее успешно завершили лечение и выписались из больниц 269 человек, умерли шесть человек. Сейчас лечение в стационарах проходят 323 больных, на амбулаторном лечении в пансионате находятся 269 пациентов.