В Бурятии допвыплаты за работу в сложных условиях получили более 2 тыс. медиков

УЛАН-УДЭ, 15 мая. /ТАСС/. Более 2 тыс. медиков в Бурятии получили дополнительные выплаты за работу в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщил в пятницу на совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин, глава региона Алексей Цыденов.

"У нас 2 тысячи 186 человек выплаты получили 10 мая, несмотря на то, что это был выходной день. Восьмого числа было доведено до медучреждения, десятого деньги поступили на карточки людям. С учетом вашего поручения мы проверим еще раз начисления. Если надо будет, доначислим", - сказал Цыденов.

Федеральные выплаты в размере от 25 тыс. до 80 тыс. рублей установлены врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям экипажей скорой помощи, которые непосредственно работают с заразившимися коронавирусом.

Также глава Бурятии отметил, что республика получила из федерального бюджета 400 млн рублей на дооборудование и укомплектование республиканских больниц, подготовило соответствующее количество коек. "На сегодня у нас 797 коек подготовлено, норматив был 493", - пояснил Цыденов. Он подчеркнул, что в республике объем тестирования почти в три раза выше минимального норматива, 93% всех выявленных заразившихся - это контактные лица, которые были заранее изолированы. Такой подход, подчеркнул глава Бурятии, позволяет существенно снизить тяжесть протекания заболевания. "У нас более половины - это средние и легкие [пациенты], и у 39% [заразившихся] бессимптомное прохождение болезни", - добавил Цыденов.

По последним данным, в Бурятии зарегистрировано 865 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Из них ранее успешно завершили лечение и выписались из больниц 269 человек, умерли шесть человек. Сейчас лечение в стационарах проходят 323 больных, на амбулаторном лечении в пансионате находятся 269 пациентов.