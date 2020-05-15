Самарская прокуратура проверит информацию о нарушениях при начислении премий медработникам

САМАРА, 15 мая. /ТАСС/. Прокуратура Самарской области начала проверку по факту сообщений в соцсетях, в которых медработники писали, что не получали причитающихся премий за работу с заразившимися коронавирусом. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства, распространенном в пятницу.

"Прокуратура Самарской области проводит проверку по сообщениям, размещенным в интернете о возможных нарушениях закона при начислении заработной платы и стимулирующих выплат врачам и водителям скорой медицинской помощи в Самаре", - говорится в сообщении.

Медработники жаловались, что в их расчетных листах не указывались причитающиеся доплаты. Как пояснил врио министра здравоохранения региона Сергей Вдовенко во время прямого эфира в пятницу в социальных сетях, премии начисляются с момента начала работы с пациентом, при этом, если медработник оформлен на полставки, то и получит он половину от причитающейся премии.

В ходе проверки прокуратура оценит, насколько законно происходило начисление премий работникам, участвующим в оказании медпомощи заразившимся коронавирусом.

В Самарской области зарегистрировано 1 302 случая заражения коронавирусом, в том числе 56 - в пятницу. По выздоровлению выписаны 233 человека, девять умерли.