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Пандемия коронавируса нового типа

Лукашенко: благодаря пандемии белорусы поняли, что надо "держаться за землю"

По словам президента Белоруссии, в связи с новыми обстоятельствами у людей идет переоценка своих жизненных устоев

МИНСК, 15 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что пандемия нового коронавируса изменила сознание людей, которые поняли, что надо "держаться за землю", и все это сработает на пользу сельскому хозяйству. С таким заявлением он выступил в ходе рабочей поездки в Витебскую область в пятницу, сообщает президентская пресс-служба.

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"У этой так называемой пандемии, истерии есть и положительное как в глобальном плане (все поймут, чего мы стоим, кто у нас друг и кто враг), так и на низовом уровне в отношениях между людьми. Она подстегнула людей, по голове ударила, сознание поменялось, и люди поняли, что надо держаться за землю", - сказал Лукашенко. По его словам, вирусы будут всегда, а жизнь в деревне - это спасение. "У вас [сельчан] нет ни истерии, ни психоза, и даже вирус вас, слава богу, как-то обходит", - отметил Лукашенко. Он подчеркнул, что у людей в связи с новыми внешними обстоятельствами идет переоценка своих жизненных устоев, а это - на пользу сельскому хозяйству.

Ранее Лукашенко заявлял, что пандемия коронавируса является божьим наказанием людям за неподобающее отношение к природе и за образ жизни, он также говорил, что деревенские жители не паникуют из-за коронавируса, поскольку заняты сельскохозяйственным трудом.

Число инфицированных коронавирусом в Белоруссии приблизилось к 28 тыс. Вопреки предостережениям Всемирной организации здравоохранения, с 20 апреля в республике возобновились занятия в школах, 25 апреля прошел общереспубликанский субботник, прошел парад в честь Дня Победы. Минздрав Белоруссии 14 мая заявил, что в последнее время страна выходит на так называемое плато. Ранее белорусские специалисты прогнозировали пик заболеваемости коронавирусом на двадцатые числа мая.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПандемия коронавируса нового типа
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