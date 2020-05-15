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Пандемия коронавируса нового типа

Въезд в приморские города Калининградской области ограничили на выходные

Ограничения не будут касаться тех, кто обладает там недвижимостью или пропиской

КАЛИНИНГРАД, 15 мая. /ТАСС/. Въезд в города курортной зоны на побережье Балтийского моря в Калининградской области ограничили на предстоящие выходные дни. Об этом журналистам сообщили в пятницу в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

Ранее въезд в приморские города в выходные дни ограничивался в связи с режимом самоизоляции.

"Оперативным штабом по согласованию с Роспотребнадзором и по рекомендации Роспотребнадзора было принято решение - как и в прошлые выходные, приморские муниципалитеты закрыть по такому же принципу. Въезд туда будет осуществляться только для тех, кто обладает там недвижимостью, пропиской либо имеет подтверждение работы в данном муниципалитете", - сказал представитель штаба.

По данным калининградского оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 15 мая в регионе выявлен 881 случай заражения коронавирусом, 323 человека выздоровели, умерли 13, остаются под медицинским наблюдением 2 430 человек, в том числе 138 - в условиях обсерватора.

Как сообщил в пятницу губернатор области Антон Алиханов, в регионе достигнуты все показатели, которые позволяют постепенно ослаблять режим самоизоляции, введенный в регионе из-за пандемии. При этом, по его словам, режим смягчается постепенно, а для предотвращения распространения инфекции в области введен масочный режим.

Теги
РоссияКалининградская областьПандемия коронавируса нового типа
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