Псковские власти разрешили жителям посещать богослужения и гулять с детьми

ПСКОВ, 15 мая. /ТАСС/. Власти Псковской области в ситуации пандемии коронавируса разрешили с 16 мая прогулки семьям с детьми, а с 21 мая прихожане храмов смогут посещать богослужения на открытом воздухе. В дальнейшем власти намерены допускать людей внутрь храмов при условии, что внутри здания люди будут пользоваться масками и перчатками, сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

"С точки зрения богослужений, с владыкой (митрополитом Тихоном - прим. ТАСС) мы про это тоже говорили. Давайте мы такую возможность предусмотрим со следующего четверга, чтобы можно было участвовать в службах. А через неделю, с понедельника, чтобы можно было прийти в храм и поставить свечку, помолиться, с соблюдением всех требований. Если эпидобстановка будет нам диктовать другие условия, мы отменим или скорректируем это решение буквально в течение часа. Что касается прогулок, давайте начнем с родителей с детьми, вот эти выходные. По времени посоветуемся, как это сделать, чтобы было удобно", - сказал Ведерников.

По словам губернатора, региональные власти совместно с псковской епархией "выработали очень хороший алгоритм работы храмов и посещения служб на улице прихожанами". "С 21 мая разрешить службу на улицах, на прихрамовых территориях с соблюдением социальной дистанции не в 1,5, а 2 метра, потому что люди могут на колени вставать, креститься. Службы исключительно на улице, посещение храмов запрещено. Если все будет в порядке, можно подумать над тем, чтобы разрешить индивидуальные молитвы в культовых учреждениях с соблюдением масочного, перчаточного режима, при условии, если в храме одновременно не будет находиться более пяти человек без учета священнослужителя", - уточнил глава региона.

Разрешить жителям посещать богослужения на открытом воздухе планировалось с 6 мая, но его отложили, поскольку один из приходов нарушил указ губернатора и провел службу прямо в церкви. По словам митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), в помещении одновременно находились порядка 50 человек без соблюдения социальной дистанции и противоэпидемических мер.

На данный момент в регионе выявлено 386 случаев заражения, зафиксировано восемь летальных исходов. Выздоровело 112 пациентов. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,4 млн человек, свыше 300 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 262 843 случая заражения, выздоровели 58 226 человек, умерли 2 418. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.