Сотрудники еще двух госпиталей по лечению коронавируса в КБР получат допвыплаты

НАЛЬЧИК, 15 мая. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков поручил выплатить дополнительные стимулирующие надбавки медицинскому персоналу еще двух госпиталей, где оказывают помощь заразившимся коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу сообщили в региональном Минздраве.

"Медицинские работники госпиталей особо опасных инфекций, развернутых на базе Городской клинической больницы №1 и Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, получили выплаты за апрель, назначенные указом главы КБР Казбека Кокова. Получили по 50 тыс. рублей (в красной зоне) и 30 тыс. рублей (в чистой зоне) 92 врача; по 30 тыс. рублей (в красной зоне) и 25 тыс. рублей (в чистой зоне) 178 сотрудников из числа среднего медицинского персонала; по 25 тыс. рублей (в красной зоне) и 20 тыс. рублей (в чистой зоне) 136 сотрудников из числа младшего медицинского персонала. Всего на стимулирующие выплаты медработникам госпиталей направлено 19 млн рублей за счет республиканского бюджета", - говорится в сообщении.

В мае аналогичные выплаты получат сотрудники госпиталя особо опасных инфекций, открытого на базе Центральной районной больницы городского округа Прохладный и Прохладненского района. Ранее по указу главы КБР выплаты получили медработники первого госпиталя особо опасных инфекций, который был открыт на базе Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

По состоянию на 15 мая, по данным оперативного штаба в регионе, в Кабардино-Балкарии зарегистрированы 1 619 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 319 человек уже выздоровели, погибли семь. Проведены 25 233 теста, дома под медицинским наблюдением находятся 1 998 человек. В госпиталях получают лечение 357 больных, на амбулаторном лечении - 320 человек, бессимптомно вирус переносят 616 человек.