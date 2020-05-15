Нижегородские медики получили стимулирующие выплаты после вмешательства прокуратуры

ТАСС, 15 мая. Прокуратура Нижегородской области организовала проверку после публикаций в СМИ о нарушениях при начислениях выплат сотрудникам скорой помощи в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в Сормовском районе Нижнего Новгорода прошел сход работников скорой помощи. По данным журналистов, они пришли к начальству, чтобы выяснить, когда будут произведены причитающиеся им из федерального бюджета выплаты за работу с пациентами с коронавирусом.

"В средствах массовой информации опубликованы сведения о возможных нарушениях прав работников одной из подстанций скорой медицинской помощи города Нижнего Новгорода при начислении федеральных стимулирующих выплат. В связи с этим прокуратурой Нижегородской области организована проверка", - отмечается в сообщении.

По информации надзорного ведомства, заместитель прокурора области встретился с коллективом и руководством подстанции скорой медицинской помощи. "В настоящее время руководством медицинской организации осуществляются выплаты", - уточняется в сообщении.

Прокуратура отмечает, что при выявлении нарушений трудовых прав медицинских работников будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры реагирования.