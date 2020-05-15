В ВОЗ похвалили Россию за организацию тестирования на коронавирус

ЖЕНЕВА, 15 мая. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает хорошую организацию тестирования на коронавирус в России. Об этом заявил в пятницу в ходе брифинга директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"В РФ очень хорошо организуется масштабное тестирование, тесты предоставляются общественности, - отметил он. - Но понятно, что резкое увеличение числа новых случаев является стрессом для всей системы здравоохранения".

В то же время Райан обратил внимание на то, что в России достаточно низкие цифры по количеству смертей от коронавируса. "Мы сейчас обсуждаем с российскими коллегами вопрос регистрации смертей, - подчеркнул эксперт. - Иногда смерть подтверждается как от COVID-19 (вызываемое коронавирусом инфекционное заболевание - прим. ТАСС), а иногда COVID-19 выявляется уже после наступления смерти. Или если у человека был, скажем, инфаркт и в то же самое время COVID-19, необходимо определить, от чего именно умер пациент. Если этих четких разграничений нет, то можно упустить смерть, связанную с COVID-19".

"ВОЗ выпустила очень четкие руководства в отношении классификации смертности из-за COVID-19, - сказал Райан. - Эти руководства доступны на нашем сайте". Кроме того, он отметил, что ВОЗ намерена рассмотреть аспект обеспечения работников здравоохранения в РФ индивидуальными средствами защиты.