Режим самоизоляции в Севастополе могут отменить с 18 мая

"Решение завтра будет приниматься. <…> По моим оценкам, всеобщий режим самоизоляции с понедельника мы будем отменять. Завтра еще посоветуемся с экспертами, со специалистами. Обязательно мы оставим этот режим для группы риска - 65 плюс, что касается всех остальных, то надо попробовать пожить, поработать в новых условиях", - сказал глава Севастополя.

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 мая. /ТАСС/. Власти Севастополя с понедельника могут отменить в городе обязательный для всех режим самоизоляции, оставив его только для людей старшего возраста, находящихся в группе повышенного риска по коронавирусу, сообщил в пятницу в эфире местного телеканала "Севастопольское телевидение" врио губернатора Михаил Развожаев.

Он уточнил, что контролировать соблюдение режима самоизоляции стало затруднительно, так как возобновили работу многие предприятия, и поэтому жители стали больше перемещаться в границах города. К таким организациям предъявляются требования по соблюдению санитарных норм.

Развожаев пояснил, что критерии для оценки ситуации в регионах были озвучены в начале недели на совещании у президента РФ Владимира Путина. Один из них - количество незаполненных коек, подготовленных для приема возможных зараженных коронавирусом, в Севастополе сейчас не заняты 63% таких коек. При этом заданные Мнздравом России нормативы перевыполнены в два раза. Ниже установленного порога коэффициент распространения коронавируса, который показывает, сколько человек в среднем заражает один инфицированный до его изоляции.

По его словам, готовится к запуску для тестирования на коронавирус лаборатория Черноморского флота. Уже сейчас количество тестирований - 80 на 100 человек населения, что позволяет оценивать эпидемиологическую ситуацию в городе.

Экспресс-тесты для приезжающих

Врио губернатора также сообщил, что власти намерены обеспечить все блокпосты на административной границе города и в обязательном порядке проверять въезжающих. "Режим блокпостов будет сохраняться, даже если будет отменен режим самоизоляции. Мы будем контролировать, даже, наоборот, усилим контроль. Сейчас, и это важно отметить, появились экспресс-тесты, которые получили регистрацию, мы планируем закупить и оборудовать экспресс-тестами блокпосты", - сказал Развожаев.

Он отметил, что если это будет реализовано, то возможно отказаться от двухнедельного карантина в обсерваторе для приезжающих, проходить самоизоляцию жители Севастополя смогут у себя дома. Получить результат благодаря экспресс-тесту можно за 10 минут. "Надеюсь, на следующей неделе мы получим первую партию", - уточнил Развожаев.

По данным правительства региона, всего с начала года в Севастополе заразились новой коронавирусной инфекцией 135 человек. Один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Выздоровели 65 человек, двое умерли.

Туристический сезон

Что касается решения об открытии гостиниц и ресторанов, его могут принять после 15 июня. "Мы думаем по поводу туристического сезона, но это самый главный риск - люди, которые приезжают. При входящем тестировании, при термометрии, которая будет соблюдаться в гостиницах, при жестком соблюдении правил, теоретически этот вопрос можно рассмотреть. С 1 июня никакого открытия гостиниц и ресторанов, а это ключевые объекты туристической индустрии, не предвидится, но 15 июня у нас открывается пляжный сезон, и после 15 июня мы вернемся к этому вопросу", - сказал глава города.

Он уточнил, что город может начать принимать туристов при появлении экспресс-тестов на въезде в город, соблюдении усиленных санитарных норм и при условии, что после запланированного ослабления ограничений ситуация с коронавирусом в городе не ухудшится. "Мы можем говорить про большое количество гостиниц, домов отдыха, которые работают официально и приносят большой доход, в том числе и в бюджет, и кормят десятки и сотни севастопольцев, этот бизнес системообразующий", - отметил Развожаев.

Он добавил, что в особом режиме в этом году будут работать и пляжи, собственники должны соблюдать усиленные санитарные нормы, ограничить число людей на пляже и контролировать соблюдение социальной дистанции между ними.

В новость были внесены изменения (20:05 мск) - добавлены подробности.