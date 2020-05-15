Вологодскую горбольницу №1 закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

ВОЛОГДА, 15 мая. /ТАСС/. Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в Вологодской городской больнице №1. Более 400 пациентов и сотрудников по предписанию Роспотребнадзора изолированы в здании медучреждения, сообщила пресс-служба правительства области.

"Пациенты и медперсонал обязаны находиться на обсервации в медучреждении в соответствии с нормативно-правовыми актами Роспотребнадзора. Если мы сейчас распустим всех по домам, то получим более 400 новых очагов коронавирусной инфекции, если люди окажутся заболевшими", - привела пресс-служба слова начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Вологодской области Сергея Смелкова.

Изначально в больнице находились 420 человек, 26 из них после выявления коронавируса перевели в моногоспиталь Череповца, перепрофилированный для лечения пациентов с такой инфекцией. Оставшимся в горбольнице проведут повторные тесты, при отрицательных результатах карантин снимут.

За эту неделю вспышки коронавируса зафиксированы в трех медучреждениях Вологды и Вологодского района. Первая произошла в детском отделении психиатрической больницы поселка Кувшиново, где обнаружено 17 инфицированных. Контактировавшие с заразившимися пациенты переведены в другой лечебный корпус на обсервацию.

Еще одна вспышка возникла в Центре гемодиализа ООО "Бодрость". Пациенты посещали центр организованными группами по 20-27 человек трижды в день для прохождения жизненно необходимой процедуры. После выявления коронавируса троих пациентов перевели в моногоспиталь Череповца. Контактировавшие с ними находятся в обсерваторах и продолжают проходить гемодиализ.