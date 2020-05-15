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Власти Тамбовской области до 24 мая продлили в регионе режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности действует в регионе с 17 марта

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Власти Тамбовской области продлили до 24 мая в регионе режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится во внесенных изменениях к постановлению правительства региона о режиме.

Режим повышенной готовности введен в регионе 17 марта, были отменены все массовые мероприятия, школьники и студенты перешли на дистанционное обучение, с 12 мая для всех жителей стал действовать обязательный масочный режим. По данным оперативного штаба региона, в Тамбовской области на 15 мая число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 1 737, из них 83 зафиксированы в последние сутки. Из числа заразившихся 474 человека выздоровели, четверо умерли.

"В связи с сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией <...> продлить режим повышенной готовности до 24 мая 2020 года", - говорится в постановлении правительства Тамбовской области.

Власти Тамбовской области сохранили самоизоляцию для людей в возрасте старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, а также запрет на работу торговых центров, супермаркетов, магазинов площадью более 1500 кв. метров. С 30 апреля жителям региона разрешили выезд на свои дачи и садовые участки, возобновили работу при соблюдении мер безопасности и социальной дистанции 1,5-2 метра рынки и базары.

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