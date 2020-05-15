Источник: документы о работе задействованных в деле замглавы "Ленэнерго" фирм уничтожены

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Документы о работе фирм, участвовавших, по данным следствия, в реализации преступного плана замгендиректора распределительной сетевой компании "Россети Ленэнерго" Алексея Горячева о хищениях при прокладке кабеля к стадиону на Крестовском острове в Петербурге, уничтожены. Как сообщил ТАСС источник в следственных органах, свидетелями, давшими показания по делу Горячева, стали сами сотрудники "Ленэнерго".

"В реализации преступного плана участвовали по меньшей мере четыре организации, если не считать "фирмы-однодневки". Уничтожены все документы о хозяйственной деятельности этих организаций. Однако причастность Горячева и Карповича (второй фигурант дела, замглавного инженера компании "Ленэнергоспецремонт" - прим. ТАСС) к совершению преступления, помимо прочего, подтверждается показаниями, которые были даны в том числе сотрудниками "Ленэнерго", - сказал собеседник агентства.

В пятницу Ленинский районный суд Петербурга заключил под стражу Горячева и Ивана Карповича. Оба просили о домашнем аресте. Обвинение в особо крупном мошенничестве им пока не предъявлено. По данным следствия, ущерб от действий фигурантов, причиненный Министерству энергетики РФ, составил более 131 млн рублей.

В июне 2015 года ПАО "Ленэнерго" по итогам конкурса заключило контракт с ООО "Меридиан" на строительство двух кабельных линий электропередачи мощностью 110 кВт "Крестовская - Василеостровская" в рамках электрификации стадиона "Газпром-Арена", его стоимость составила 770,7 млн рублей. Работы по прокладке двух кабельных линий протяженностью 3,2 км компания "Ленэнерго" производила в два этапа, завершить их планировалось к концу 2016 года.

Строительство стадиона

Стадион с раздвижной крышей на Крестовском острове строили с 2007 года, сроки завершения работ неоднократно переносили. Стадион был достроен к матчам Кубка конфедераций 2017 года, затем его использовали для проведения игр чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также планировали задействовать на матчах чемпионата Европы по футболу - 2020.

Работы по стадиону также стали предметом многомиллионных исков властей города к подрядчикам, которые подавали и ответные иски.