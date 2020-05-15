Ужин от имени муфтия ДУМ РФ доставят в Ураза-байрам 5,5 тыс. мусульман в Дагестане

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Благотворительный ифтар (ужин во время священного для мусульман месяца Рамадан) будет доставлен 5,5 тыс. мусульман в Махачкале и регионах Дагестана в праздник Ураза-байрам от имени председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтия Равиля Гайнутдина и его жены Зухры. Об этом сообщается на сайте ДУМ РФ.

"В Махачкале фонд "Инсан" на деньги благотворителей ежедневно угощает горячим пловом четыре тысячи постящихся, разнося его по домам мусульман во время ифтара. Благотворительный ифтар для четырех тысяч мусульман Махачкалы и еще полутора тысяч во регионах Дагестана будет дан от имени духовного лидера мусульман России муфтия шейха Равиля Гайнутдина и его супруги Зухры", - говорится на сайте духовного управления.

На сайте также отмечается, что повсеместно налажена благотворительная помощь нуждающимся. "Волонтеры приносят в дома мусульман наборы самых необходимых продуктов, горячие ифтары, открыты телефонные и интернет-линии для оказания помощи", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ДУМ РФ ТАСС пояснили, что благотворительный ужин от имени председателя ДУМ РФ и СМР также будет доставлен верующим на дом из-за введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции ограничений. "Совершение добрых дел, помощь нуждающимся в дни поста объединяют нас на пути, предписанном всевышним творцом. Путем испытания своей воли мы самосовершенствуемся и укрепляем свой дух", - приводит слова муфтия Гайнутдина сайт духовного управления.

Благотворительный фонд "Инсан" в Дагестане ранее оказал материальную помощь в размере 9 млн рублей оставшимся без доходов в связи с введением режима самоизоляции жителям республики.

Праздник Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр, праздник разговения после поста в месяц Рамадан), согласно богословскому заключению Совета улемов ДУМ РФ, наступит в 2020 году 24 мая.