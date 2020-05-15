Трамп пообещал помогать другим странам в распространении вакцины от коронавируса

ВАШИНГТОН, 15 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут помогать другим странам в распространении вакцины от нового коронавируса, если те разработают ее раньше, чем американские ученые. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Розовом саду Белого дома.

"Мы работаем над этим вопросом [разработки вакцины] с людьми из-за границы. Мы хотим найти решение. Мы знаем, на каком уровне сейчас находятся остальные страны. Мы будем очень рады, если они смогут ее разработать. Мы поможем им с распространением. Мы поможем им в этом всеми возможными способами. Мы не самолюбивы, когда об этом заходит речь", - отметил глава государства.

Отвечая на вопрос, будет ли остальным странам предоставлена по доступным ценам вакцина, которую США собираются разработать, американский лидер ответил: "Я считаю, что это возможно". "Люди хотят найти ответ, а не прибыль", - добавил Трамп.

Программа разработки вакцины

Глава вашингтонской администрации также назначил руководителей госпрограммы ускоренной разработки вакцины от коронавируса, которая носит название "Операция невероятная скорость".