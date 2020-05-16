Власти США рассматривают возможность сделать вакцину от коронавируса бесплатной

ВАШИНГТОН, 16 мая. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность сделать бесплатной разрабатываемую в стране вакцину от нового коронавируса. Об этом сообщил в пятницу американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в свою загородную резиденцию в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд).

Его спросили, рассматривают ли власти возможность сделать вакцину от коронавируса бесплатной. "Мы рассматриваем [эту возможность] в данный момент. Мы добились большого прогресса в области разработки вакцины", - отметил американский лидер.

Ранее в пятницу, выступая перед журналистами, он допустил, что США смогут предоставлять другим странам вакцину по доступной цене. Глава государства надеется, что ее удастся разработать до конца года, несмотря на то, что многие эксперты считают, что она появится в лучшем случае следующей весной.

В США вакцины от многих заболеваний включены в список базовых услуг, на которые имеют право все обладающие медицинской страховкой американцы. Без медстраховки стоимость вакцинации может оказаться довольно высокой, а в некоторых медучреждениях могут и отказать в предоставлении такой услуги.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, ВОЗ и других официальных источников, в США зафиксировано более 1,43 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 87,2 тыс. человек.